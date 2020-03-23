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11:45   23 Марта 2020
Весь мир

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Украина может развалиться из-за кризиса, который связан с коронавирусной инфекцией. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, в таких условиях Киеву придется просить помощи у Минска и Москвы.

Украина еще не состоялась как государство. И в последнее время делает все для того, чтобы вообще это не сделать, заявил Гордон. Телеведущий спрогнозировал большие потрясения для украинцев. По его словам, в стране происходит разрушение государственных институтов, причем этот процесс идет уже давно и не останавливается.

    «Я об этом говорю давно», — отметил журналист.

Политик Владимир Олейник  в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что после госпереворота Украина исчезла как государство.

«Американцы управляют Украиной, как колонией. Многие региональные лидеры, понимая, что в центре правят идиоты, начинают бунт. Поэтому не нужно даже быть очень умным, чтобы сказать о том, что Украина находится на стадии развала», — убежден Олейник.

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Экс-парламентарий уточнил, что «развал страны» — не такой простой процесс. У Украины есть единая атомная энергетика, крушение которой грозит серьезными последствиями.

 «Поэтому европейские страны, понимая, что «Чернобыль» — уже не шутки, примут какие-то решения, которые принудят решить вопрос укрепления власти, чтоб не идиоты правили», — объяснил Олейник.

Политик напомнил, что бушующая в мире коронавирусная инфекция опасна для людей с низким иммунитетом. Собеседник издания считает, что в политике также происходит процесс, похожий на эпидемию.

«Иммунитет — это сильная власть, хороший авторитетный лидер, хорошая экономика и запасы на всякий черный день. А в государстве [Украина] ничего не существует — ни денег, ни запасов продуктов питания, так как все разворовали. Украина будет вынуждена обратиться к России и Белоруссии за помощью», — резюмировал Олейник.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #олейник #коронавирус

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