Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР въезд через белорусскую границу

Правительство РФ разрешило въезд в Россию через белорусскую границу для жителей ДНР и ЛНР. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 марта.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин распорядился пускать в Россию жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, несмотря на временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Согласно документу, власти объясняют такое решение "принципами гуманности", а также "экономической и транспортной блокадой" перечисленных республик.

Граждане Украины, имеющие в паспорте отметку о регистрации в соответствующих районах, имеют право на въезд в Россию, говорится в распоряжении.

Правительство также поручило Роспотребнадзору и его территориальным органам следить за осуществлением санитарно-карантинного контроля при везде на территорию страны для указанных лиц.

Ранее телеканал RT сообщил, что Мишустин призвал пожилых людей оставаться дома и не выходить без крайней необходимости на улицу.