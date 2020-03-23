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10:58   23 Марта 2020
Политика

ЕР продумает допподдержку работающих сверхурочно медиков в условиях COVID-19

ЕР продумает допподдержку работающих сверхурочно медиков в условиях COVID-19

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по дополнительной поддержке медиков. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила пресс-служба фракции.

Глава партии поручил единороссам продумать меры поддержки докторам и работникам сферы здравоохранения, которым приходится трудиться сверхурочно в условиях коронавирусной инфекции.

Одна из инициатив призвана обеспечить врачей дополнительными масками и антисептиками, на которые сейчас увеличен спрос в больницах.

Кроме этого, единороссы планируют облегчить положение семей медиков. Волонтеры от партии готовы помогать им по дому, доставлять продукты, а также оказывать другую необходимую поддержку.

Ранее телеканал RT сообщил, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена в этом году дистанционным. 

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Автор: Борис Нестеров
#медведев #единая россия #коронавирус

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