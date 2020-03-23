Группа поддержки: зачем питерские активисты посещают судебные процессы

Судебные процессы с участием политзаключенных в последнее время проходят далеко не в пустых залах – все больше и больше людей приходят поддержать арестантов. Если на громких делах встретить такую «группу поддержки» вполне ожидаемо, то на менее резонансных заседаниях странно видеть десятки людей, пришедших поддержать осужденного.

Подобной деятельностью занимаются активисты из Петербурга – молодые люди выбирают статьи, по которым ежедневно проходят заседания, и приходят поддержать людей, ожидающих приговора. Портал NEWS.ru узнал, какие цели преследуют представители движения.

Корреспонденты NEWS.ru пообщались с Дмитрием Серегиным – автором проекта. Он рассказал, что идея такой поддержки родилась случайно. В качестве своей первой «цели» активисты выбрали 228 статью – «незаконные приобретение и хранение наркотиков». Вместе со своим другом Иваном Остапчуком молодые люди начали искать в интернете судебные дела по этой статье, которые должны состоятся в Северной столице.

«Мы вдвоtм сначала стали ходить. Удивительно, но люди подтянулись. Это был наш междусобойчик, мы никому и не говорили. Я в Twitter постоянно выкладывал фотки — у меня за день тысяча лайков налетела, много репостов», — рассказал Иван Остапчук.

Позже Серегин создал канал в Telegram, на который сейчас подписано уже 650 человек. В нем автор проекта опубликовал манифест, в котором разъяснил, почему стоит заниматься подобной деятельностью. По мнению Серегина, в России принимаются чересчур жесткие меры по 228-й статье. Только за хранение небольшого количества наркотиков можно получить три года в колонии.

«В Петербурге такие процессы проходят практически ежедневно, и людям из-за их пристрастий ломают жизнь», — возмущается в посте Серегин.

Активисты ссылаются на 282 статью Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), первую часть которой декриминализовали в 2018 году благодаря «общественному вниманию». Серегин и Остапчук считают, что тоже самое может произойти и со статьей 228.

«Изменить ситуацию можно не только выходя с плакатами на пикеты, но и приходя в суды к абсолютно незнакомым людям», — считают молодые люди.

228 статья была выбрана активистами потому, что она наиболее «народная» — всемирный уровень насилия снижается каждый год, тогда как по 228 статье количество нарушений только растет. По словам активистов, пока на их глазах выносились только условные приговоры. Ходить на такие нерезонансные заседания нужно, потому что «самые страшные вещи происходят в тишине».

Дмитрий Серегин рассказал NEWS.ru, что судей и секретарей очень удивляет присутствие на заседаниях большого количества людей. Когда помощник судьи видит несколько десятков человек, которые пришли поддержать подозреваемого по 228 статье, он спешит доложить об этом своему начальству. Иногда процесс из-за этого могут даже перенести:

«Выходит помощник (судьи – прим. ред.), и они обычно придумывают причину, что заседание переносится. Или они под всяческими предлогами пытаются нас отговорить, чтобы хоть кто-то попал на заседание», — отметил активист.

Работники юридической сферы не привыкли к сильному интересу общественности по таким делам, считают молодые люди. Хотя право присутствовать на заседаниях обеспечивают закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», а также постановление пленума Верховного суда «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».

«В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы это вылилось во что-то большее — в реальную поддержку подсудимых. Но не хочу делить шкуру неубитого медведя», — выразил надежду Иван Остапчук.

Общественную деятельность активистов поддерживает адвокат Зелимхан Бициев. По его словам, Адвокатский корпус России знает, что зачастую судьи в ходе заседаний проявляют вседозволенность.

«До начала заседания они позволяют себе весьма милое и дружеское общение с представителями прокуратуры. Доводы защиты остаются не принятыми во внимание, нарушается принцип состязательности сторон. А принимаемые судьями решения нередко являются абсурдными, но вполне ожидаемыми для российской правовой системы», — заявил юрист.

Бициев считает, что проект помощи подсудимым должен быть не только по делам в сфере наркооборота, но и по любому уголовному преследованию. Если суд и не вынесет оправдательный приговор, то как минимум значительно снизит срок наказания.

Сейчас питерские активисты приостановили свою деятельность из-за распространения коронавируса и нового постановления Верховного суда. Оно ограничивает доступ в суды лиц, не являющихся участниками процесса.