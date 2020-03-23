Мишустин поручил создать систему для отслеживания контактирующих с больными COVID-19

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил создать систему, которая будет отслеживать всех, кто находится в тесном контакте с больными COVID-19 и может подхватить болезнь.

Глава правительства РФ поручил использовать данные операторов сотовой связи для того, чтобы проследить геолокацию того, кто болеет коронавирусом, а также тех, кто находится с зараженным опасной инфекцией в тесном контакте. Такие меры правительство предпринимает в связи с профилактикой распространения коронавируса в России.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что премьер РФ заметил, что граждане страны, находящиеся в условиях карантина, должны иметь возможность получать большинство социальных услуг на удаленной основе.