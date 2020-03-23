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8:35   23 Марта 2020
Общество

Российские военные доставили из Китая в Россию 25 млн медицинских масок

Российские военные доставили из Китая в Россию 25 млн медицинских масок

Самолет Ан-124 ВКС России привез из Китая 25,5 млн индивидуальных защитных масок, сообщает Министерство обороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, самолет прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский. Спрос на медицинские маски резко увеличился в России на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Накануне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали ситуацию с новым заболеванием. Лидеры государств пришли к обоюдному решению в дальнейшем помогать друг другу и укреплять кооперацию в медицинской сфере и в разработке лекарств.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус

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