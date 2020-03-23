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8:16   23 Марта 2020
Общество

Кризис из-за пандемии коронавируса выявил слабые стороны Франции

Кризис из-за пандемии коронавируса выявил слабые стороны Франции

Специалист по политической философии Жан-Лу Боннами пишет в издании Le Figaro о том, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, выявил множество слабых сторон Франции.

Автор уверен, что ограничительные меры, принятые во Франции стали наглядным свидетельство упадка страны, передает RT.

Эксперт отмечает, что Южная Корея, одна из первых пострадавшая от "китайского вируса", показала себя развитой страной, которая в настоящий момент смогла практически локализовать эпидемию, в то время как Франция приходит в упадок.

Боннами указывает и на то, что Южная Корея, Япония, Гонконг, Тайвань и Сингапур показывают отличные результаты в борьбе с COVID-19, при этом не жертвуя экономикой и свободой граждан, отказавшись от карантина. Одновременно с тем, граждане Франции вынуждены сидеть "в заточении" в своих домах, поскольку система здравоохранения в стране ослаблена.

Автор называет главными слабостями Франции – медицину и фармацевтику. Больницы страны не способны справиться с внезапной нагрузкой: больничных мест с аппаратами для искусственной вентиляции лёгких всего 5 тыс. Дефицит лекарств в стране вызван тем, что 80% активных компонентов производят за пределами ЕС. В нынешних условиях, развивающиеся страны, которые производят лекарства, будут использовать их в первую очередь на собственные нужды.

Боннами выразил надежду, что у государства получится извлечь уроки из текущего кризиса.

URA.RU пишет, что Евросоюз может закрыть границы на два года.  

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Автор: Ирина Большунова
#франция #кризис #коронавирус

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