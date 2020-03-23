Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой

Украинские граждане, которые не могут покинуть Доминиканскую Республики в связи с закрытием границ из-за пандемии нового коронавируса, обратились через Instagram к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти их на родину.

На видео одетый в рубаху-вышиванку молодой человек заявил, что украинские туристы требуют их эвакуации на президентском самолете.

По его словам, в Доминикане "застряла" группа туристов из Украины в составе 129 человек, в числе которых есть дети. Он добавил, что застрявшие в этой стране люди не имеют каких-либо сведений о том, как им вернуться домой.

Турист напомнил, что Зеленский направляет свой борт за людьми в Вену, которая находится в двухчасовой доступности от Львова. Он отметил, что туристы находятся в Доминиканской республике, которая находится значительно дальше.

Также молодой человек напомнил, что после прихода к власти Зеленский обещал, что все государственное имущество Украины будет доступным для общественности. Турист призвал украинского президента выполнить обещание, предоставив отдыхающим украинцам адекватную сумму для перелета.

В Доминикане с 19 марта действует 15-дневный режим ЧС в связи с мировой пандемией коронавируса. В островном государстве закрыты все границы. Власти принимают только те самолеты, которые должны эвакуировать иностранцев, а также топливные и грузовые суда.