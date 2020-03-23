Московские власти заявили о полном выздоровлении подростка от COVID-19

Шестнадцатилетняя москвичка вылечилась от коронавируса и вернулась домой из больницы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи выписали москвичку из инфекционной клинической больницы №1. На данный момент известно, что в столице выздоровели девять пациентов. Ракова считает, что такую динамику можно назвать хорошей.

Девушка прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции. Заболевание протекало в легкой форме. Сейчас москвичка чувствует себя полностью здоровой.

Столичное правительство выполняет все меры для предупреждения распространения инфекции. Мэр Москвы Сергея Собянин заявлял, что власти не будут принимать кардинальные решения, которые бы смогли негативно повлиять на жизнь жителей города.