Итальянцы назвали ЕС "паразитами" и поблагодарили Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Граждане Италии выражают благодарность России в социальных сетях. Два самолета ВКС РФ приземлились на базе итальянских ВВС в Риме. Самолеты доставили специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Жители Италии в социальных сетях выразили благодарность России за помощь, а также выступают с критикой в адрес Евросоюза, пишет Федеральное агентство новостей.

Итальянцы выразили возмущение тем, что правительство их государства поддерживает политику санкций ЕС в отношении России. Юзер Сиг Гефрико отметил, что РФ друзья Италии, а страна отвечает россиянам санкциями, что, по его мнению, "позор".

"Спасибо друзья! Помощь из России, но не от паразитов ЕС", – написал Антонио Руссо.

Пользователь Питер Луис уверен, что на фоне пандемии коронавируса, Италия обязана стать более независимой и ее будущее не связано с Европейским союзом и НАТО. Свое обращение он подкрепил устойчивым выражением "Друг познается в беде".

В комментариях к посту посольства России в Италии комментарии оставляют не только граждане неаполитанского королевства, но жители других государств. Люди пишут слова благодарности в адрес Москвы за поддержку и помощь в трудный час.