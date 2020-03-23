Новосибирский НИИ создаст собственный вирусологический центр

Новосибирский Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) намерен начать в 2021 году создание нового центра для проведения вирусологических исследований на базе существующих лабораторий.

Врио директора ФТМ Михаил Воевода сообщил ТАСС, что в созданной в 2013 году лаборатории экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний изучают пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. Всего в ней работают 17 сотрудников. По его словам, лаборатория активно сотрудничает с зарубежными научными учреждениями, в том числе с Институтом микробиологии в китайском Ухане.

Воевода отметил, что во время визита в ФИЦ ФТМ президента РАН Александра Сергеева обсуждался вопрос о том, нужно ли в академии иметь свои вирусологические учреждения. По его словам, стороны пришли к выводу, что это не будет лишним, поскольку у академических лабораторий больше возможностей участвовать в международных исследованиях.

Врио директора ФТМ сообщил, что в связи с пандемией коронавируса центр выступил с инициативой расширить существующую лабораторию, усилить ее оборудование и провести реконструкцию существующих площадей, чтобы расширить возможности работы с разными патогенами, а также в будущем построить специальный корпус для проведения вирусологических исследований. Воевода отметил, что руководство СО РАН поддержало предложение.

"Мы надеемся, что с 2021 года удастся начать проектирование и с 2022 года начать строительство", — заявил он.

На данный момент идет проработка концепции нового центра. Финансирование планируется обеспечить за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы. Всего на реализацию проекта потребуется несколько миллиардов рублей.