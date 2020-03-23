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7:08   23 Марта 2020
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал власти страны в период карантина из-за нового коронавируса ввести выплаты из госбюджета для оставшихся без средств к существованию украинцев, предусмотреть льготы на ЖКХ и запретить увольнение сотрудников.

Многие предприятия закрываются из-за коронавируса, отметил Аваков. Это приведет к тому, что через месяц у людей не будет хватать средств, чтобы поддержать себя или семью. Глава МВД считает, что правительство страны должно разработать меры поддержки своих граждан.

Он отметил, что должны быть введены специальные выплаты по вынужденной безработице в размере от 2,5 тысячи до трех тысяч гривен в месяц. Также, по словам Авакова, на время карантина нужно предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75 процентов.

Глава МВД Украины предложил на время карантина остановить начисление процентам по кредитам для частных лиц. Также Аваков выступил за введение запрета на государственных предприятиях увольнять работников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска.

Министр заявил, что Украине придется на пару месяцев "пойти на экстраординарные шаги". В частности, он предложил пересмотреть государственный бюджет и создать стабилизационный фонд, реструктуризировать внешние долги и подписать новое соглашение с МВФ.

По последним данным, на Украине подтверждены 73 случая инфицирования новым коронавирусом. Трое человек погибли, один выздоровел.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #аваков #коронавирус

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