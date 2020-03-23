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7:06   23 Марта 2020
Армия

Замминистра обороны РФ указал на последствия выхода США из ДРСМД

Замминистра обороны РФ указал на последствия выхода США из ДРСМД

Гонка вооружений станет вероятным итогом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Действия Вашингтона, как отметил представитель Минобороны, ведут к разрушению существующей системы контроля над вооружениями, которая обеспечивала глобальную безопасность и стратегическую стабильность в течение десятилетий. Информацией об этом поделились "Известия".

Министерство обороны РФ, как отметил Фомин, намерено внимательно следить за деятельностью Соединенных Штатов по созданию ракет средней и меньшей дальности, а также их развертыванию.

"Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий", - подчеркнул замминистра.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США не поддержали инициативу России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #минобороны #гонка вооружений #фомин #дрсмд

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