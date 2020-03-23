Замминистра обороны РФ указал на последствия выхода США из ДРСМД

Гонка вооружений станет вероятным итогом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Действия Вашингтона, как отметил представитель Минобороны, ведут к разрушению существующей системы контроля над вооружениями, которая обеспечивала глобальную безопасность и стратегическую стабильность в течение десятилетий. Информацией об этом поделились "Известия".

Министерство обороны РФ, как отметил Фомин, намерено внимательно следить за деятельностью Соединенных Штатов по созданию ракет средней и меньшей дальности, а также их развертыванию.

"Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий", - подчеркнул замминистра.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США не поддержали инициативу России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.