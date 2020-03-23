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7:04   23 Марта 2020
Шоу-бизнес

Бузова после отмены гастролей решила провериться на наличие онкологических заболеваний

Бузова после отмены гастролей решила провериться на наличие онкологических заболеваний

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова решила пройти в медицинском учреждении полный чек-ап организма.

У певицы напряженный гастрольный график, поэтому она не может постоянно следить за своим здоровьем. Сейчас Бузова решила воспользоваться вынужденной паузой в карьере и направилась в подмосковную клинику. Телеведущая уже сделала целый комплекс анализов, среди которых и тест на онкологию,  сообщает 7days.ru.

"Я настоятельно рекомендую всем проходить регулярное обследование", — обратилась к своим поклонникам Ольга.

Бузова также отметила, что стресс от тяжелых гастролей негативно отображается на ее самочувствии. Она не может полностью соблюдать правила здорового образа жизни, ведь у артистов на это зачастую не хватает времени.

Ранее Бузова сообщила, что у нее есть проблемы с позвоночником. Врачи выявили у нее грыжу в позвоночнике, однако ведущая не стала прерывать выступления и отработала последние концерты с болью в спине.

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Автор: Илья Романович
#здоровье #инстаграм #онкология #бузова #концерты

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