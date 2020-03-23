Дробыш признался, что коронавирус может привести шоу-бизнес к печальному итогу

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что артистам шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Он уверен, что, если перерыв затянется, то это приведет к печальным последствиям.

Композитор рассказал, что артисты, вернувшиеся из туров, находятся сейчас в изоляции. По его словам, многие исполнители относятся к этому перерыву как к внезапному отпуску, пишет ФАН.

"Пока все "в кайф", но если "перерыв" затянется на несколько месяцев, будет печально", – сказал Дробыш.

Продюсер добавил, что в первую очередь финансовые потери понесут прокатчики, которые работают с иностранными артистами. Дробышу пришлось отменить множество концертов на фоне распространения коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 376 случаев заражения COVID-19, 16 пациентов вылечилось.