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6:40   23 Марта 2020
Шоу-бизнес

Дробыш признался, что коронавирус может привести шоу-бизнес к печальному итогу

Дробыш признался, что коронавирус может привести шоу-бизнес к печальному итогу

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал, что артистам шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Он уверен, что, если перерыв затянется, то это приведет к печальным последствиям.

Композитор рассказал, что артисты, вернувшиеся из туров, находятся сейчас в изоляции. По его словам, многие исполнители относятся к этому перерыву как к внезапному отпуску, пишет ФАН.

"Пока все "в кайф", но если "перерыв" затянется на несколько месяцев, будет печально", – сказал Дробыш.

Продюсер добавил, что в первую очередь финансовые потери понесут прокатчики, которые работают с иностранными артистами. Дробышу пришлось отменить множество концертов на фоне распространения коронавируса. 

По последним данным, в России зарегистрировано 376 случаев заражения COVID-19, 16 пациентов вылечилось.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #шоу-бизнес #дробыш #коронавирус

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