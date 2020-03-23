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5:45   23 Марта 2020
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.

По его словам, иначе данный антициклон называется "блокирующим". Специалист отметил, что если бы данное явление случилось зимой, то в этот период были бы очень сильные морозы: от -28 до -30 градусов, если бы летом — то жара в Москве превысила бы 30 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что антициклон будет существовать в течение текущей и, возможно, следующей недели. По его словам, сейчас ожидается "очень большая амплитуда температуры" — по ночам и ясном небе будет сильное охлаждение температуры, доходящее до минус 5-10 градусов.

Глава Гидрометцентра заявил, что ночные температуры все же будут расти, но все равно будут минусовыми. По его словам, дневная температура будет радовать и в середине недели превысит норму на 5-6 градусов.

"Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать", — заявил Вильфанд.

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Автор: Борис Нестеров
#погода #гидрометцентр #вильфанд #антициклон

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