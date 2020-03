Доктор Мясников в ноябре предсказал появление нового коронавируса

Сможет ли «Испанка» повториться в наше время? Свиной грипп N1H1 в 1919 году выкосил 1/5 часть тогдашнего человечества: по Миру около 100 млн смертей. Мы все боимся появления каких-то новых экзотических инфекция. Лихорадка Эбола, вообщем-то небольшая по масштабам (10 тыс смертей со времени открытия этого вируса в 60-х годах) и с очень малой контагиозностью напугала весь Мир! Так вот- не того мы боимся. Что нам грозит- повторение пандемии гриппа масштаба той пресловутой Испанки. Более того- это лишь вопрос времени. Те разновидности гриппа, что существуют сейчас и к которым у нас есть и частичный иммунитет и вакцины- относительно контролируемы. Выстрелит не оттуда. Выстрелит опять вирус от птиц или от свиней. Эти вирусы постоянно циркулируют среди птиц и животных, но не передаются людям. Как правило....В которых бывают исключения. Мутация может дать им способность передаваться человеку. А случись это- у нас ни иммунитета, ни вакцины. Сегодня мы можем разработать вакцину только после того как определим тип вируса у заболевшего человека. А если этого вируса раньше никогда не было? На разработку новой вакцины уйдёт до полугода. Но за это время могут случиться колоссальные жертвы! В 1919 году за первые 6 месяцев эпидемии в Мире уже погибло 33 млн человек! Сегодня мы беззащитны! Уже дважды за последние годы была подобная угроза: в конце 90-х вирусы куриного гриппа, H5N1 и H7N9 перекинулись на людей и вызывали почти 70% смертность! Только передача от человека к человеку у них была «никакая», поэтому Мир обошёлся малой кровью с жертвами лишь несколько десятков человек. Но Катастрофа лишь в паре мутаций от нас! Именно поэтому сейчас интенсивно разрабатывается универсальная вакцина ко всем разновидностям вируса гриппа, по абсолютно новому принципу, когда мутации отдельных составляющих гриппа не будут иметь уже такого значения. Остаётся только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа, обрядший способность передаваться людям и циркулировать среди них(фото 3-х летней давности. Подобрал ослабшего и отставшего фламинго. На базе его выкормили и потом отпустили!)

A post shared by Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) on Nov 10, 2019 at 2:21pm PST