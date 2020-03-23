Доктор Мясников в ноябре предсказал появление нового коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы № 7 и известный теледоктор Александр Мясников предсказал в ноябре 2019 года пандемию, сопоставимую с "испанкой".

Доктор на своей странице в Instagram 11 ноября минувшего года разместил пост. Он заявил, что ситуация с повторением пандемии гриппа, сопоставимого по масштабу с "испанкой", это всего лишь вопрос времени.

Также Мясников отмечал, что существующие разновидности гриппа, к которым у людей есть иммунитет, лишь частично контролируемы. По его мнению, носителями нового вируса могут быть птицы или свиньи.

При этом он отметил, что вакцину можно разработать только после выявления нового вируса у заболевшего человека. На ее создание уйдет полгода — данного времени хватит на то, чтобы произошли колоссальные жертвы.

Мясников также подчеркивал, что ученые разрабатывают уникальную вакцину по новому принципу, чтобы мутации отдельных составляющих гриппа не имели значения.