Канада официально отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийский комитет Канады вечером в воскресенье опубликовал заявление, в котором Оттава официально отказывается отправлять команду в Токио, если запланированные на 24 июля игры не будут отложены на год.

Причиной данного решения комитет называет ситуацию вокруг пандемии нового коронавируса.