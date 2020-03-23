Канада официально отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
Олимпийский комитет Канады вечером в воскресенье опубликовал заявление, в котором Оттава официально отказывается отправлять команду в Токио, если запланированные на 24 июля игры не будут отложены на год.
Причиной данного решения комитет называет ситуацию вокруг пандемии нового коронавируса.
RELEASE: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee have made the difficult decision to not send Canadian teams to the Olympic and Paralympic Games in the summer of 2020: https://t.co/HyOBA5wwp4 pic.twitter.com/x9OWABVxMA— Team Canada PR (@TeamCanadaPR) March 23, 2020