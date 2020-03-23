Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

 Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Гордон считает, что вызванный коронавирусом кризис разрушит Украину

Гордон считает, что вызванный коронавирусом кризис разрушит Украину

 Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредитам на фоне коронавируса

Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредитам на фоне коронавируса
Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

 Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400
Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

 Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Гордон считает, что вызванный коронавирусом кризис разрушит Украину

Гордон считает, что вызванный коронавирусом кризис разрушит Украину

 Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредитам на фоне коронавируса

Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредитам на фоне коронавируса
Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

 Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400
4:38   23 Марта 2020
Категория

Канада официально отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Канада официально отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийский комитет Канады вечером в воскресенье опубликовал заявление, в котором Оттава официально отказывается отправлять команду в Токио, если запланированные на 24 июля игры не будут отложены на год.

Причиной данного решения комитет называет ситуацию вокруг пандемии нового коронавируса.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...