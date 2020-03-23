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3:53   23 Марта 2020
Политика

Гордон считает, что вызванный коронавирусом кризис разрушит Украину

Гордон считает, что вызванный коронавирусом кризис разрушит Украину

Ситуация с новым коронавирусом может губительно сказаться на Незалежной. Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что вызванный заболеванием кризис в стране может ее разрушить.

Гордон в беседе с телеканалом "НАШ" заявил, что Украина еще не проявила себя в качестве полноценного государства, однако на фоне кризиса рискует никогда не стать таковой. Журналист считает, что страна стоит на пороге развала, так как государственные институты Украины стремительно разрушаются. Он добавил, что ранее его точку зрения подтвердил мэр одного из украинских мегаполисов.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявлял, что Украина может не пережить очередной экономический кризис. Он заявил, что из-за отсутствия государственных институтов у страны нет ресурсов, чтобы противостоять ситуации.

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Автор: Василий Пименов
#украина #кризис #гордон

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