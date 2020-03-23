Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

Российский и советский хореограф, народный артист РСФСР Николай Боярчиков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил Пермский театр оперы и балета на своей странице в Facebook.

Боярчиков ушел из жизни в воскресенье, 22 марта. Коллектив театра выразил соболезнования семье и близким артиста, а также поклонникам его творчества. Причина и место смерти хореографа на данный момент не уточняются.

Боярчиков был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета в период с 1971 по 1977 годы. Позже, с 1977-го по 2007 год, он был главным балетмейстером и художественным руководителем Ленинградского малого театра оперы и балета. 85-летний балетмейстер имел статус заслуженного деятеля искусств РСФСР, был кавалером орденов Дружбы и Почета, а также лауреатом государственной премии РСФСР имени Глинки.