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3:33   23 Марта 2020
Общество

Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

Народный артист РСФСР Николай Боярчиков ушел из жизни

Российский и советский хореограф, народный артист РСФСР Николай Боярчиков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил Пермский театр оперы и балета на своей странице в Facebook.

Боярчиков ушел из жизни в воскресенье, 22 марта. Коллектив театра выразил соболезнования семье и близким артиста, а также поклонникам его творчества. Причина и место смерти хореографа на данный момент не уточняются.

Боярчиков был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета в период с 1971 по 1977 годы. Позже, с 1977-го по 2007 год, он был главным балетмейстером и художественным руководителем Ленинградского малого театра оперы и балета. 85-летний балетмейстер имел статус заслуженного деятеля искусств РСФСР,  был кавалером орденов Дружбы и Почета, а также лауреатом государственной премии РСФСР имени Глинки.

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Автор: Борис Нестеров
#смерть #балет

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