Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады-2020 в Токио, если ее полноформатное проведение будет невозможным.

Ранее глава Международного олимпиского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель. При этом отмена Игр не рассматривается.

Комментируя заявление Баха на парламентских слушаниях, Абэ заявил, что это соответствует его стратегии проведения Олимпиады-2020 полном формате.

Премьер отметил, что если проведение мероприятий становится затруднительным, то следует думать в первую очередь о спортсменах. По его словам, не исключено, что решение о переносе будет принято.

Летние Олимпийские игры начнутся 24 июля и закончатся 9 августа. На данный момент из-за пандемии нового коронавируса перенесен ряд отборочных соревнований.