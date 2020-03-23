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3:24   23 Марта 2020
Общество

Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Японский премьер не исключает переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады-2020 в Токио, если ее полноформатное проведение будет невозможным.

Ранее глава Международного олимпиского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель. При этом отмена Игр не рассматривается.

Комментируя заявление Баха на парламентских слушаниях, Абэ заявил, что это соответствует его стратегии проведения Олимпиады-2020 полном формате.

Премьер отметил, что если проведение мероприятий становится затруднительным, то следует думать в первую очередь о спортсменах. По его словам, не исключено, что решение о переносе будет принято.

Летние Олимпийские игры начнутся 24 июля и закончатся 9 августа. На данный момент из-за пандемии нового коронавируса перенесен ряд отборочных соревнований.

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Автор: Юлия Яковлева
#япония #олимпиада-2020 #коронавирус

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