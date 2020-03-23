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3:18   23 Марта 2020
Экономика

Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредитам на фоне коронавируса

Юрист рассказал, как получить отсрочку по кредитам на фоне коронавируса

Юрист Екатерина Духина рассказала россиянам, как получить отсрочку по кредитам на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции. Она пояснила, что речь идет об ипотечном кредите.

Пандемия нового коронавируса негативно повлияла на деятельность некоторых отраслей российской экономики. Мэр Москвы Сергей Собянин официально установил распространение нового коронавируса чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

В беседе с радио Sputnik юрист Екатерина Духина заявила, что эпидемия коронавируса не касается обязанностей заемщиков. Она пояснила, что появление заболевания не снимает обязанности с клиентов банков, так как форс-мажор должен быть зафиксирован Торгово-промышленной палатой. 

Духина напомнила, что в июле прошлого года начал действовать закон об "ипотечных каникулах", который позволяет получить отсрочку по ипотечному кредиту. Она отметила, что этот закон позволяет заемщику получить полугодовую отсрочку по кредиту, если он сможет доказать, что ситуация с коронавирусом сказалась на его финансовом положении.

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Автор: Юлия Яковлева
#ипотека #кредит #коронавирус

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