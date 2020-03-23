Подконтрольные Турции наемники за последние сутки не нарушали режим перемирия в Идлибе

Подконтрольные Турции вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня за последние сутки. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Журавлев напомнил, что с 6 марта, следуя российско-турецким договоренностям, в Идлибе был введен режим прекращения огня. За последние сутки подконтрольные Анкаре вооруженные формирования не атаковали сирийских солдат.

Он добавил, что также продолжает работу специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкими представителями.