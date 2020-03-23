Военный эксперт Чмут сравнил новые украинские катера с братской могилой

Новые украинские десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" не оправдывают своих ожиданий, являясь "тяжелой и несбалансированной" техникой. Об этом заявил военный эксперт, руководитель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

Ожидалось, что новейшие катера "Кентавр" станут улучшенной версией малых бронированных артиллерийских катеров — более быстрыми и многозадачными, со сбалансированным комплексом вооружения. По словам Чмута, этого не случилось.

Катера вышли низкокачественными и сырыми, как их предшественники, передает слова эксперта РИА Новости. Чмут заявил, что сама конструкция "просто ужасна" для высадки морской пехоты. Также он отметил неудовлетворительные показатели скорости, неадекватное нынешнему времени бронирование, а также оснащение неуправляемыми ракетами.

"Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу", — написал Чмут на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что неудача с "Кентавром" характеризует низкий уровень всего украинского военного судостроения. По его словам, на такие проекты государство тратит значительные суммы, а флот — драгоценное время.