США крадут нефть Сирии, отказывая ей в импорте энергоресурсов

Соединенные Штаты крадут нефтяные ресурсы Сирии и при этом пытаются санкциями "задавить" ее экономику. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Фомин сообщил, что подобное поведение противоречит международному гуманитарному праву и граничит с бесчеловечностью, передают РИА Новости.

"США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну", – сказал Фомин.

Он подчеркнул, что сейчас Сирия крайне нуждается в поддержке и материальной помощи, к чему и призывает Россия весь мир. Замминистра добавил, что страны Запада взяли курс на "экономическое удушение" через санкции. Это доказывает, что государства не намерены оказать помощь народу Сирии.