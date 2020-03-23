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США крадут нефть Сирии, отказывая ей в импорте энергоресурсов

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1:30   23 Марта 2020
Политика

США крадут нефть Сирии, отказывая ей в импорте энергоресурсов

США крадут нефть Сирии, отказывая ей в импорте энергоресурсов

Соединенные Штаты крадут нефтяные ресурсы Сирии и при этом пытаются санкциями "задавить" ее экономику. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Фомин сообщил, что подобное поведение противоречит международному гуманитарному праву и граничит с бесчеловечностью, передают РИА Новости.

"США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну", – сказал Фомин.

Он подчеркнул, что сейчас Сирия крайне нуждается в поддержке и материальной помощи, к чему и призывает Россия весь мир. Замминистра добавил, что страны Запада взяли курс на "экономическое удушение" через санкции. Это доказывает, что государства не намерены оказать помощь народу Сирии. 

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Автор: Илья Романович
#сша #сирия #экономика #политика #нефть

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