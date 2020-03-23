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1:16   23 Марта 2020
Экономика

Цены на нефть упали на 8-9% за минувшие выходные

Цены на нефть упали на 8-9% за минувшие выходные

Цены на нефть обвалились еще на 8-9% на открытии бирж после минувших выходных.

Теперь стоимость марки Brent составляет 25,3 доллара за баррель, а WTI - 21,5 долларов за баррель, сообщает РИА Новости. Отмечается, что цены майских фьючерсов действительны на 1:17 по московскому времени. 

Ранее URA.RU рассказывал, что лучше купить в связи с ослаблением рубля. По словам экспертов, лучше обратить внимание на недвижимость, а вот вкладываться в автомобили и технику пока не стоит.  

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Автор: Руслан Неглинный
#нефть #brent #торги #цены на нефть #wti

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