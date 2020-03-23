Секретаря Союза журналистов СПб и ЛО Шишкину заподозрили в коррупции

Сотрудница секретариата политически ангажированного Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Марина Шишкина владеет дорогой недвижимостью не только в России, но и за рубежом. Однако официально секретарь СЖ не имеет высоких доходов.

Шишкина является обладательницей нескольких земельных участков в России, а также в Финляндии, сообщает Накануне.RU. По данным ее декларации о доходах, в соседней стране экс-депутат Законодательного собрания Петербурга приобрела участок площадью в один гектар. На нем числятся два жилых дома.

По оценкам экспертов, примерная стоимость такого участка в Европе составляет 130 тыс. евро. Кроме того, в России у Шишкиной три участка и два жилых дома в собственности.

Отмечается, что во время работы депутатом ее доход составлял 180 тыс. рублей в месяц. Остается неясным, откуда деньги на элитную недвижимость у экс-парламентария, а ныне секретаря. Это дает основание подозревать Шишкину в нечестном заработке.

Добавим, Шишкина известна тем, что в 2010 году была уволена с поста декана журфака СПбГУ за невыполнение трудовых обязанностей. Ее имя связывают с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским, который осенью прошлого года был обвинен в сексуальном домогательстве до студентки РГПУ им. Герцена. Тогда Союз журналистов СПб и ЛО оказал инфоподдержку депутату.