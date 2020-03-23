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0:32   23 Марта 2020
Политика

Гибель турецких солдат нужна Эрдогану для закрепления на территории Ливии

Гибель турецких солдат нужна Эрдогану для закрепления на территории Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган использует смерть своих солдат для обоснования продолжения военного вмешательства в дела Ливии. Такое мнение выразил в интервью ФАН доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари прежде сообщал, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и ВС Турции потеряли 19 человек и несколько БМП при попытке прорвать линию фронта возле города Айн Зар. ЛНА заявила о готовности передать захваченную технику, однако руководство ПНС отказалось, поскольку техника и убитые военные принадлежат Анкаре.

Член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев заявил ФАН, что Эрдоган использует данный инцидент для проведения информационной компании, нацеленной на поддержку турецкого вмешательства в дела Ливии. По его мнению, поведение Эрдогана сводится к тому, что он использует жертвы среди армии Турции для поиска обоснования закрепления на ливийской территории.

Эксперт уверен, что турецкий президент перемещает войска в Ливии не для сохранения солдат, а для проведения масштабной пропагандистской кампании. Турецкий президент также является организатором атак на собственную армию, считает эксперт.

Эрдоган говорит о том, что на ливийскую землю уже пролита кровь турецких военных – следовательно, речь идет об отмщении. По словам Перенджиева, аналогичным образом Анкара ведет себя и в сирийском Идлибе – турецкие спецслужбы иногда организуют атаки на турецких военных со стороны террористов. Боевые потери  в других странах дают Эрдогану возможность наращивать их военное присутствие. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #эрдоган #ливия #пнс ливии

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