Гибель турецких солдат нужна Эрдогану для закрепления на территории Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган использует смерть своих солдат для обоснования продолжения военного вмешательства в дела Ливии. Такое мнение выразил в интервью ФАН доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари прежде сообщал, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и ВС Турции потеряли 19 человек и несколько БМП при попытке прорвать линию фронта возле города Айн Зар. ЛНА заявила о готовности передать захваченную технику, однако руководство ПНС отказалось, поскольку техника и убитые военные принадлежат Анкаре.

Член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев заявил ФАН, что Эрдоган использует данный инцидент для проведения информационной компании, нацеленной на поддержку турецкого вмешательства в дела Ливии. По его мнению, поведение Эрдогана сводится к тому, что он использует жертвы среди армии Турции для поиска обоснования закрепления на ливийской территории.

Эксперт уверен, что турецкий президент перемещает войска в Ливии не для сохранения солдат, а для проведения масштабной пропагандистской кампании. Турецкий президент также является организатором атак на собственную армию, считает эксперт.

Эрдоган говорит о том, что на ливийскую землю уже пролита кровь турецких военных – следовательно, речь идет об отмщении. По словам Перенджиева, аналогичным образом Анкара ведет себя и в сирийском Идлибе – турецкие спецслужбы иногда организуют атаки на турецких военных со стороны террористов. Боевые потери в других странах дают Эрдогану возможность наращивать их военное присутствие.