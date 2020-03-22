Ростуризм сообщил о перевозке россиян из Марокко спецрейсом 23 марта

Спецрейс авиакомпании Azur Air доставит 512 граждан России из Марокко в Москву 23 марта.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, спецрейс Боинг 777 вызволит российских туристов, которые не могут улететь из Марокко из-за пандемии коронавируса. Федеральное агентство по туризму, Росавиации и МИД России договорились об отправке граждан РФ самолетом Боинг 777 на 524 кресла.

"Самолет авиакомпании вылетит из Москвы в 06:30 мск 23 марта, прибытие в аэропорт Касабланки в 10:15 местного времени. Вылет из Касабланки в Москву 23 марта в 11:00 по местному времени", - отмечается в сообщении.

Добавим, расписание рейса еще согласовывается. Генконсульство РФ в Касабланке сформирует окончательный список пассажиров.

Напомним, в Марокко введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Насчитывается более 100 зараженных COVID-19.