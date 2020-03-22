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22:42   22 Марта 2020
Общество

"Белавиа" отменяет рейсы в Калининград и Петербург до 10 апреля из-за коронавируса

"Белавиа" отменяет рейсы в Калининград и Петербург до 10 апреля из-за коронавируса

Белорусская авиакомпания "Белавия" вынуждена отменить рейсы в Калининград и Петербург в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании, полеты отменят на период с 23 марта по 10 апреля 2020 года в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Отмечается также, что те на отмененные рейсы в Москву можно оформить возврат денег или изменить дату полета вплоть до 31 декабря 2020 года. 

В "Белавиа" также просят пассажиров проверять обновления на сайте компании об отмененных рейсах. 

Добавим, ранее авиакомпания отменила рейсы в несколько стран мира из-за COVID-19. 

Напомним, в мире зафиксировано более 335 тыс. зараженных коронавирусом. Из них более 96 тыс. человек выздоровели полностью, более 14 тыс. скончались. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #белоруссия #калининград #белавиа #отмена полетов

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