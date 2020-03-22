"Белавиа" отменяет рейсы в Калининград и Петербург до 10 апреля из-за коронавируса

Белорусская авиакомпания "Белавия" вынуждена отменить рейсы в Калининград и Петербург в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании, полеты отменят на период с 23 марта по 10 апреля 2020 года в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Отмечается также, что те на отмененные рейсы в Москву можно оформить возврат денег или изменить дату полета вплоть до 31 декабря 2020 года.

В "Белавиа" также просят пассажиров проверять обновления на сайте компании об отмененных рейсах.

Добавим, ранее авиакомпания отменила рейсы в несколько стран мира из-за COVID-19.

Напомним, в мире зафиксировано более 335 тыс. зараженных коронавирусом. Из них более 96 тыс. человек выздоровели полностью, более 14 тыс. скончались.