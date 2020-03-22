Молодая девушка оказалась первой заболевшей коронавирусом в Сирии

Первым заболевшим коронавирусом в Сирии оказался гражданин, недавно вернувшийся из-за границы.

Сирийские врачи сообщили о первом случае заболевания COVID-19 в стране. Инфицированным стала 20-летняя гражданка Сирии, которая недавно вернулась из другой страны, сообщает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения Сирийской Арабской Республики Низара Язиджи, предприняты все необходимые меры.

Напомним, сейчас зафиксировано более 335 тыс. случаев заражения. Из них более 96 тыс. человек выздоровели полностью, а более 14 тыс. погибли.