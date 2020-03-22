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22:35   22 Марта 2020
Общество

Курящих людей предупредили о повышенном риске смерти при заболевании коронавирусом

Курящих людей предупредили о повышенном риске смерти при заболевании коронавирусом

Замглавы Минздрава России Олег Салагай заявил, что курящие люди имеют больший риск заразиться новым коронавирусом, чем люди без вредных привычек. Кроме того, при курении заболевание может протекать в более тяжелой форме.

Ученые из Гарварда и университета Ираклион ранее доказали, что курение значительно повышает риски при заболевании новым коронавирусом. Исследование показало, что эта пагубная привычки в 1,4 раза повышает риск заражения. Кроме того, в 2,4 раза увеличивается вероятность того, что заболевание может привести к реанимации и даже летальному исходу, передает ТАСС.

Салагай пояснил, что курящие люди часто страдают от хронических заболеваний дыхательных путей, которые поражает новый коронавирус. Таким образом, курильщики тяжелее остальных переживают заболевание коронавирусом.

Ранее iReactor сообщал, что курильщики сильнее остальных подвержены заражению коронавирусом, так как их иммунитет слабее, чем у некурящих людей.

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Автор: Руслан Неглинный
#здоровье #курение #коронавирус

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