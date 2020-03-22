Глава МОК: рано принимать решение о датах проведения Олимпийских игр в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что еще не время принимать решение о датах проведения Олимпийских игр.

По словам Баха, МОК примет это решение через четыре недели. Проведение XXXII летних Олимпийских игр в Токио летом 2020 года под вопросом в связи с пандемией коронавируса, из-за которой по всему миру приостанавливают чемпионаты и турниры.

Добавим, до пандемии проведение Игр планировалось на июль-август этого года.

Напомним, в мире зафиксировано более 335 тыс. случаев заражения COVID-19. Полностью выздоровели более 96 тыс. человек, погибли более 14 тыс.