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21:33   22 Марта 2020
Спорт

Глава МОК: рано принимать решение о датах проведения Олимпийских игр в Токио

Глава МОК: рано принимать решение о датах проведения Олимпийских игр в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что еще не время принимать решение о датах проведения Олимпийских игр.

По словам Баха, МОК примет это решение через четыре недели. Проведение XXXII летних Олимпийских игр в Токио летом 2020 года под вопросом в связи с пандемией коронавируса, из-за которой по всему миру приостанавливают чемпионаты и турниры.

Добавим, до пандемии проведение Игр планировалось на июль-август этого года. 

Напомним, в мире зафиксировано более 335 тыс. случаев заражения COVID-19. Полностью выздоровели более 96 тыс. человек, погибли более 14 тыс. 

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Автор: Ирина Большунова
#олимпийские игры #томас бах #токио #международный олимпийский комитет #коронавирус

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