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21:27   22 Марта 2020
Общество

Глава МИД Италии встретил российские самолеты с медицинским оборудованием и специалистами

Глава МИД Италии встретил российские самолеты с медицинским оборудованием и специалистами

Российские самолеты с медоборудованием лично отправился встречать глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, о чем сам сообщил на странице в Twitter.

Самолеты прилетели на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом. Всего в Италию направлены девять российских крылатых машин. Они доставят все необходимое для действенной борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Я отправляюсь в Практика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие девяти самолётов из России, которые доставят медицинское оборудование", – цитирует публикацию Луиджи Ди Майо канал RT.

Италия лидирует среди стран Европы по количеству зараженных граждан. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром этой страны Джузеппе Конте меры по борьбе с пандемией коронавируса. Телефонный звонок состоялся 21 марта. Глава российского государства предложил Италии оказать помощь в борьбе с COVID-19.

В РФ действует сайт стопкоронавирус.рф. Он призван информировать россиян о заболевших и зараженных гражданах. Там же можно узнать, что делать, чтобы не заболеть. Кроме того, на сайте приводятся самые распространенные мифы о коронавирусе.

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Автор: Ирина Большунова
#помощь #россия #италия #самолеты

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