Амнистия ПНС Ливии не затронет похищенных российских социологов

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана не выпустят из ливийской тюрьмы, несмотря на решение суда Высшего судебного совета (ВСС) об освобождении всех не опасных для государства осужденных.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объяснил причину подобной ситуации. Шугалея и Суэйфана похитили в мае прошлого года члены группировки RADA, подчиняющиеся МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С тех пор их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", рядом с турецкой военной базой.

Как объяснил Александр Малькевич, нынешнее распоряжение об освобождении неопасных осужденных не коснется российских граждан, так как им до сих пор никто не вынес обвинения. То есть приговора не было, а амнистия распространяется только на осужденных, объяснил ФАН.