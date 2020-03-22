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21:13   22 Марта 2020
Политика

Амнистия ПНС Ливии не затронет похищенных российских социологов

Амнистия ПНС Ливии не затронет похищенных российских социологов

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана не выпустят из ливийской тюрьмы, несмотря на решение суда Высшего судебного совета (ВСС) об освобождении всех не опасных для государства осужденных.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объяснил причину подобной ситуации. Шугалея и Суэйфана похитили в мае прошлого года члены группировки RADA, подчиняющиеся МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С тех пор их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", рядом с турецкой военной базой.

Как объяснил Александр Малькевич, нынешнее распоряжение об освобождении неопасных осужденных не коснется российских граждан, так как им до сих пор никто не вынес обвинения. То есть приговора не было, а амнистия распространяется только на осужденных, объяснил ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #малькевич #Шугалей

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