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20:49   22 Марта 2020
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса

Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась под домашний карантин из-за коронавируса.

Политический деятель поблагодарила всех, кто отказался от социальных контактов для предотвращения распространения заболевания. Канцлер ФРГ выступила в воскресенье в Берлине. Меркель добавила, что в борьбе с коронавирусом важен вклад каждого человека. Глава Германии приняла решение самоизолироваться после обнаружения инфекции у врача, сделавшего ей накануне иньекцию. 

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом артист рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Исполнитель отметил, что сообщить о положительном статусе считает "моральным долгом". 

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Автор: Ирина Большунова
#меркель #карантин #коронавирус

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