Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась под домашний карантин из-за коронавируса.

Политический деятель поблагодарила всех, кто отказался от социальных контактов для предотвращения распространения заболевания. Канцлер ФРГ выступила в воскресенье в Берлине. Меркель добавила, что в борьбе с коронавирусом важен вклад каждого человека. Глава Германии приняла решение самоизолироваться после обнаружения инфекции у врача, сделавшего ей накануне иньекцию.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом артист рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Исполнитель отметил, что сообщить о положительном статусе считает "моральным долгом".