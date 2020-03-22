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20:39   22 Марта 2020
Общество

ВОЗ рассказала о сроках разработки и испытаний вакцины от COVID-2019

ВОЗ рассказала о сроках разработки и испытаний вакцины от COVID-2019

Разработка и тестирование лекарства от нового типа пневмонии может занять минимум год, заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Эксперт уверен, что создание вакцины от коронавирусной инфекции – трудоемкий и долгий процесс, требующий особого внимания. Первоначально врачи должны убедиться, чтобы медицинский препарат оказался безвредным для всех.

"Нужно соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от COVID-2019 получат миллиарды людей, и она должна быть безопасной и никому не навредить", — поделился он в рамках эфира телеканала BBC.

Он также призвал граждан всех стран быть реалистами и смириться с тем, что сроки разработки могут достигать одного года. При этом Райан уточнил, что меры на протяжении этого срока необходимо принимать в постоянном режиме.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект запущен правительством 16 марта.ф

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Автор: Кристина Мокроусова
#воз #вакцина #коронавирус

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