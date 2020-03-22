Интернет пестрит кадрами последствий землетрясений в Хорватии

Кадры с последствиями хорватских землетрясений поразили пользователей интернета.

Видео с последствиями землетрясений в Хорватии появилось в Сети. На опубликованном автором творении видно обрушившиеся на проезжую часть и тротуар части здания, разрушенные сетки проводов и разряженное движения транспорта.

В воскресенье, 22 марта, в Хорватии произошли сильнейшие за последние 140 лет землетрясения. Эпицентр толчков располагался в 6 км от Загреба и настиг Хорватию с магнитудой в 5,3 и 5,0 баллов. Точка очага была обнаружена на глубине в 10 километров к центру земли, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр.

Власти Хорватии сообщили об обнаруженном под обломками здания подростке и о том, что за его жизнь сражаются медицинские работники. Подросток госпитализирован, но жив. О пострадавших гражданах России ничего не сообщалось. Видео с последствиями землетрясений в Хорватии можно наблюдать воочию.

Греческое землетрясение пробудило местных жителей. Землетрясение магнитудой в 5,6 баллов произошло у берегов Греции, 21 марта. В этом году это уж не первой толчок на территории страны.