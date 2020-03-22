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20:33   22 Марта 2020
Общество

Гендерная избирательность COVID-19 озадачила эпидемиологов по всему миру

Гендерная избирательность COVID-19 озадачила эпидемиологов по всему миру

Мужчины заболевают коронавирусом чаще, чем женщины. На это обратили внимание эпидемиологи по всему миру.

В Италии 60% заболевших COVID-19 – это мужчины. Из них более 70% случаев заражения закончились летальным исходом. По данным на 21 марта, в Италии, отмечает NEWS.ru, за сутки число заболевших увеличилось почти на 5 000 человек.

Аналогичные сообщения поступают и из Китая. Там почти 64% смертей приходятся на представителей мужского пола. А в Южной Корее коронавирус закончился летальным исходом для 54% заболевших мужчин.

Подобное, по мнению ученых, может быть связано со многими факторами, в том числе с биологическими. Женщины обладают более сильным иммунитетом, когда речь идет об инфекциях дыхательных путей. Кроме того, они легче переносят стрессовые ситуации. Мужчинам, в свою очередь, присуще множество вредных привычек.

Сайт стопкоронавирус.рф информирует россиян о числе заболевших COVID-19 в стране. Кроме того, на нем можно найти телефон горячей линии по вопросам коронавируса. Также на сайте представлены наиболее популярные мифы об инфекции.

Существует мнение, что США выпустили COVID-19 из военной лаборатории. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь считает, что именно американцы завезли коронавирус в китайский Ухань, откуда он проник в другие страны.

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Автор: Ирина Большунова
#медицина #коронавирус

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