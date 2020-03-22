Террористы ПНС попытались атаковать позиции ЛНА в Айн Заре

Генерал-майор Ахмад Мисмари, являющийся официальным представителем Ливийской национальной армии (ЛНА), обратился к властям Анкары с инициативой забрать бронетехнику, которая была потеряна террористами так называемого ПНС Ливии при попытке прорыва линии фронта.

В воскресенье, 22 марта, радикалы Правительства национального согласия Ливии совместно с военнослужащими Турции делали попытки прорваться через позиции ЛНА в Айн-Заре, однако нападение было остановлено. В результате атаки террористы, контролируемые бандитом Файезом Сарраджем, и турецкие вооруженные силы лишились 19 человек.

الله أكبر يا ليبيا استولى الجيش الوطني الليبي أمس على ناقلة جند مدرعة #تركية باتجاه #عين_زارة. تظهر هذه الصور أنه في قمرة قيادة ناقلة الجنود المدرعة كان الجيش التركي يجلس في زي تمويه تركي بمعدات #تركية#ليبيا #ليبيا_مقبرة_العثمانيين pic.twitter.com/QU05zbnwxe — ????هند فركاش????هنودة (@FarkashHend) March 22, 2020

По словам Мисмари, ЛНА выступила с предложением к властям Анкары забрать бронетранспортер и тела погибших внутри него военнослужащих.

К тому же руководство ЛНА сделало обращение к ПНС Ливии, предложив забрать потерянную технику и тела умерших. Однако Правительство национального согласия Ливии дало отказ и заявило, что техника принадлежит Анкаре, а среди членов экипажа БТР отсутствовали граждане Ливии.