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20:13   22 Марта 2020
Политика

Террористы ПНС попытались атаковать позиции ЛНА в Айн Заре

Террористы ПНС попытались атаковать позиции ЛНА в Айн Заре

Генерал-майор Ахмад Мисмари, являющийся официальным представителем Ливийской национальной армии (ЛНА), обратился к властям Анкары с инициативой забрать бронетехнику, которая была потеряна террористами так называемого ПНС Ливии при попытке прорыва линии фронта.

В воскресенье, 22 марта, радикалы Правительства национального согласия Ливии совместно с военнослужащими Турции делали попытки прорваться через позиции ЛНА в Айн-Заре, однако нападение было остановлено. В результате атаки террористы, контролируемые бандитом Файезом Сарраджем, и турецкие вооруженные силы лишились 19 человек.

По словам Мисмари, ЛНА выступила с предложением к властям Анкары забрать бронетранспортер и тела погибших внутри него военнослужащих.

К тому же руководство ЛНА сделало обращение к ПНС Ливии, предложив забрать потерянную технику и тела умерших. Однако Правительство национального согласия Ливии дало отказ и заявило, что техника принадлежит Анкаре, а среди членов экипажа БТР отсутствовали граждане Ливии.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #политика #ливия #лна #пнс

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