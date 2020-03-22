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20:01   22 Марта 2020
Общество

Швейные организации приступили к изготовлению многоразовых защитных масок в РФ

Швейные организации приступили к изготовлению многоразовых защитных масок в РФ

Швейные организации в Российской Федерации приступили к изготовлению многоразовых защитных масок, работа на производстве идет на полную мощность. Об этом заявил лидер Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы министерства, на сегодняшний день Минпромторг практически в ежедневном режиме запускает новые мощности по выпуску защитных средств. Маски швейного производства уже начали развозить по аптекам.

Удостоверение о регистрации продукта было получено на днях. Об этом сообщил телеканал RT.

Некоторое время назад оперативный штаб по противодействию новому типу коронавирусной инфекции COVID-2019 заявил, что никакого ужесточения карантинного положения в Российской Федерации в ближайшее время не планируется. Оперштаб объяснил это решение отсутствием необходимости.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #общество #маска #коронавирус

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