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19:50   22 Марта 2020
Общество

Журналисты CNN сравнили успехи РФ и США в борьбе с коронавирусом

Журналисты CNN сравнили успехи РФ и США в борьбе с коронавирусом

Тактика правительства России по борьбе с коронавирусом хорошо работает на практике. Журналисты американского телеканала CNN сравнили эпидемиологическую ситуацию в РФ и других странах.

Низкая заболеваемость COVID-19 в России связана с тем, что власти страны быстро среагировали и приняли необходимые меры по сдерживанию инфекции. Особую роль сыграло своевременное закрытие границ с Китаем, передает слова американцев "ПолитРоссия".

Корреспонденты CNN вспомнили о словах представительницы ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, которая отмечала быстрое введение необходимых ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В их число вошли: своевременная изоляция, тестирование, отслеживание людей, которые контактировали с заболевшими.

Отдельное внимание обозреватели уделили тому, что российские медики уже длительное времени берут анализы у пациентов, у которых есть симптомы болезни. На данный момент в России взято более 156 тысяч тестов. США, в свою очередь, смогли набрать похожий темп только к концу марта.

В Соединенных Штатах наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Страна занимает третье место по числу зараженных: заболело уже более 26 тысяч человек и умерло не менее 336.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом. Тенор в возрасте 79-ти лет сейчас находится на лечении вместе со своей семьей. Всю необходимую информации о COVID-19 можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #коронавирус

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