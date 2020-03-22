Французский профессор Рауль назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать

Название препарата, лишающего коронавирус способности заражать, озвучил французский профессор Дидье Рауль.

Ученый, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе, отметил, что от COVID-19 можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат. К такому мнению Дидье Рауль пришел практическим способом. Он давал своим пациентам хлорохин, пишет NEWS.ru. Спустя шесть дней из тех, кто его получал, инфицированными оставались лишь 25% от общего числа заболевших. По словам Рауля, пациентов из Ниццы и Авиньона лечили с помощью препарата "Плакенил".

Медики напоминают, что самолечение при коронавирусе недопустимо. Обнаружив у себя симптомы COVID-19, человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Принимать какие-либо препараты можно только после консультации со специалистом.

Узнать о симптомах COVID-19 можно на сайте стопкоронавирус.рф. Ресурс призван рассказать россиянам, чем этот вирус отличается от гриппа. На сайте указан номер горячей линии, позвонив по которому, можно задать любые вопросы по коронавирусу.