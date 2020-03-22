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19:48   22 Марта 2020
Общество

Французский профессор Рауль назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать

Французский профессор Рауль назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать

Название препарата, лишающего коронавирус способности заражать, озвучил французский профессор Дидье Рауль.

Ученый, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе, отметил, что от COVID-19 можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат. К такому мнению Дидье Рауль пришел практическим способом. Он давал своим пациентам хлорохин, пишет NEWS.ru. Спустя шесть дней из тех, кто его получал, инфицированными оставались лишь 25% от общего числа заболевших. По словам Рауля, пациентов из Ниццы и Авиньона лечили с помощью препарата "Плакенил".

Медики напоминают, что самолечение при коронавирусе недопустимо. Обнаружив у себя симптомы COVID-19, человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Принимать какие-либо препараты можно только после консультации со специалистом.

Узнать о симптомах COVID-19 можно на сайте стопкоронавирус.рф. Ресурс призван рассказать россиянам, чем этот вирус отличается от гриппа. На сайте указан номер горячей линии, позвонив по которому, можно задать любые вопросы по коронавирусу.

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Автор: Руслан Неглинный
#здоровье #медицина #коронавирус

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