Испанский дирижер Доминго заразился коронавирусом

Генеральный директор Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго сообщил, что его тест на COVID-2019 показал положительный результат.

Сейчас Доминго 79 лет. Ему предстоит пройти экстренное лечение в одном из испанских медицинских учреждений. О состоянии здоровья Доминго в настоящее время подробно ничего не известно.

Количество официально зарегистрированных случаев заражения COVID-2019 в Испании превышает 28,5 тысяч. Кроме того, известно, что более 1,5 тысяч жителей страны скончались ввиду заболевания новым типом инфекции. В Испании с 14 марта действует режим повышенной готовности. Местным жителям разрешено передвигаться по стране только в случае крайней необходимости.