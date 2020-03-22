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19:30   22 Марта 2020
Общество

Испанский дирижер Доминго заразился коронавирусом

Испанский дирижер Доминго заразился коронавирусом

Генеральный директор Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго сообщил, что его тест на COVID-2019 показал положительный результат.

Сейчас Доминго 79 лет. Ему предстоит пройти экстренное лечение в одном из испанских медицинских учреждений. О состоянии здоровья Доминго в настоящее время подробно ничего не известно. 

Количество официально зарегистрированных случаев заражения COVID-2019 в Испании превышает 28,5 тысяч. Кроме того, известно, что более 1,5 тысяч жителей страны скончались ввиду заболевания новым типом инфекции. В Испании с 14 марта действует режим повышенной готовности. Местным жителям разрешено передвигаться по стране только в случае крайней необходимости. 

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Автор: Ирина Большунова
#тест #пандемия #коронавирус

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