США пообещали выделять по 3 тыс. долларов на семью на фоне борьбы с коронавирусом

Федеральные власти США готовы направлять по три тысячи долларов на семью в рамках пакета мер, которые стимулируют американскую экономику на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, Вашингтон также готов выделить больницам порядка 110 млрд долларов.

До этого сообщалось, что уровень безработицы резко повысился в Штатах из-за пандемии коронавируса, что тормозит рот экономики. Только на прошлой неделе американцы подали на 70 тысяч заявлений больше, чем неделей ранее.