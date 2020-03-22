Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве 25 марта

Тепло вернется в российскую столицу 25 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что новая рабочая неделя в Москве начнется с холода, однако постепенно потеплеет. Уже 24 марта погода в Москве будет соответствовать времени года. А на следующий день в городе начнет активно теплеть.

Уже к 27 марта в российской столице синоптики прогнозируют 11-16 градусов тепла, пишет NEWS.ru. Однако начало апреля будет холодным, сообщили в Гидрометцентре России. Позже в город вновь придет долгожданное весеннее тепло.

До этого Роман Вильфанд рассказал, когда лучше сажать картошку. Интерес садоводов к этой теме обусловлен аномально теплой зимой, а также весной. С начала марта температура воздуха неоднократно била рекорды, в том числе и в Москве. По словам Вильфанда, посадкой картофеля следует заниматься в первой декаде мая.