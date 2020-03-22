Малькевич обвинил Караулова в попытке посеять панику среди россиян из-за COVID-19

Вирусное видео о коронавирусе, записанное Андреем Карауловым в Сингапуре, направлено на то, чтобы посеять панику среди российских граждан. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Журналист Андрей Караулов ранее опубликовал видеоролик, в котором бездоказательно обвинил российские власти в недостаточных мерах по борьбе с распространением пандемии нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19).

Малькевич в свою очередь отметил, что главная цель Караулова – запугать россиян, которые достойно противостоять пневмонии. Однако его трудно назвать лидером общественного мнения среди современной молодежи, сообщает LIVE24.

Подытоживая, президент ФЗНЦ поинтересовался, на чем основываются его обвинения, и с какими ведущими специалистами мира он обсуждал коронавирус. Подтверждений этих разговоров нет, подчеркнул Малькевич.