Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

Отделение немецкого телеканала ARD в Москве поздравило руководителя МИД России Сергея Лаврова с 70-летием. Немецкую газету Bild поздравление крайне возмутило.

22 марта 2020 года Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Московское отделение ARD приветливо поздравило политика, назвав его "марафонцем" на должности руководителя МИД РФ, передает РИА ФАН.

Представителям газеты Bild не понравилось, что в поздравительном посте, который отделение ARD выложило в свой Twitter, есть ссылка на российское представительство в НАТО. Немецкую газету также разозлил факт того, что в твите предлагали купить альбом с изображениями Сергея Лаврова.

Представители газеты Bild видят в России угрозу, которая якобы ведет военную кампанию против западных государств и распространяет информацию о "теории заговора" на почве коронавируса.

Телеканал RT ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин присвоил Сергею Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации.