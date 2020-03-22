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17:12   22 Марта 2020
Общество

Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

Распространение коронавируса по всем странам мира можно оценивать как напоминание людям о хрупкости человеческой натуры, заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Он отметил, что господь призывает человека, погрязшего в современных технологиях, оценить свои возможности и хрупкость. По мнению патриарха, в сложившейся ситуации люди должны понять, что им всем нужен бог.

Глава православной церкви обратился к верующим россиянам с призывом воспринимать ситуацию с COVID-2019 не как наказание, а милость свыше. Прихожане, по его мнению, должны проходить все уготовленные им испытания.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что SARS-CoV-2 в город Ухань был завезен американскими военнослужащими. К такому выводу он пришел после изучения истории вируса.

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Автор: Василий Пименов
#россия #религия #коронавирус

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