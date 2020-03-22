Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы

Российским гражданам не следует беспокоиться о дефиците гречневой крупы. Об этом заявил депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин. Парламентарий призвал россиян озаботиться куда более серьезными вопросами.

По его словам, кроме россиян гречку "никто не производит и не ест". Несмотря на это, импорт может просесть. На это есть причина – обвал нефтяных котировок, который привел к экономическому кризису.

Шеин также рассказал о перечне мер, благодаря которым россияне не погрязнут в безработице и депрессии. Например, граждан, попавших под карантин, должны рассматривать как людей, оказавшихся на больничном. Это значит, что он должен быть полностью оплачен из Фонда социального страхования. Взимание налогов с малого бизнеса также стоит отменить, а потери регионам компенсировать из местных бюджетов.

Подытоживая, парламентарий предложил сделать продуктовые карточки для людей пожилого возраста с доставкой продуктов на дом. В том числе силами волонтеров и социальных работников.